OIJ abre investigación por mujer que habría sido empujada por su pareja al río Torres

La Fiscalía confirmó que el OIJ investiga el caso ocurrido en Barrio México. La mujer fue trasladada en condición crítica.

Por Yucsiany Salazar
Búsqueda en montaña
Cruz Roja realizó el rescate de la mujer y la trasladó en condición crítica.







OIJInvestigación
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

