OIJ abre investigación por mujer que habría sido empujada por su pareja al río Torres

Cruz Roja realizó el rescate de la mujer y la trasladó en condición crítica.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) inició una investigación para esclarecer el caso de una mujer que habría sido lanzada por su pareja desde el puente sobre el río Torres, en San José.

“En este caso, no hay imputado individualizado, por lo que la Sección de Violencia de Género del Organismo de Investigación Judicial abrió la investigación para esclarecer los hechos”, explicó la Fiscalía ante consulta de La Nación.

El hecho ocurrió a las 4:50 a. m. de este lunes 9 de marzo a la altura de Barrio México. La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta sobre una mujer que había caído desde una altura aproximada de 15 metros; fue la propia víctima quien logró solicitar auxilio.

Al sitio se desplazaron una unidad de soporte avanzado y otra de rescate. Mediante maniobras de extracción vertical, los socorristas lograron estabilizarla y sacarla del cauce. Tras las labores de rescate, la mujer fue trasladada en condición crítica al Hospital México.

Testigos relataron a Telenoticias que la mujer y su pareja mantenían una fuerte discusión cuando, aparentemente, el hombre la habría lanzado. Según los relatos, se escucharon gritos y posteriormente el impacto del cuerpo, versión que deberá ser confirmada por las autoridades judiciales.