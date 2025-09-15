Oficial recibió un disparo y otro resultó herido por un botellazo durante desfile en Quepos

Una disputa en el desfile de Quepos, este 15 de setiembre, culminó con un oficial herido de bala y otro herido a causa de un botellazo. Foto:

Un oficial de la Fuerza Pública recibió un disparo y otro resultó herido a causa de un botellazo, la mañana de este lunes, durante el desfile de Quepos, en conmemoración de los 204 años de vida independiente.

Ese fue el resultado de una disputa entre policías y varias personas presentes en esa actividad patria.

Según confirmó el departamento de prensa del Ministerio de Seguridad Pública, el disparo se produjo durante un forcejeo entre el oficial y un hombre que intentó arrebatarle el arma de reglamento.

En ese momento, la pistola se disparó y la bala alcanzó al policía en una de sus piernas.

Discuta en desfile de la Independencia en Quepos

De acuerdo con Seguridad, la condición de salud del oficial es estable.

Videos difundidos por testigos muestran el momento en que el sonido de la música y los tambores fue interrumpido por golpes, insultos y empujones, seguidos del disparo que impactó al policía.

En las imágenes se observa a varios adultos evacuando a los jóvenes luego de la detonación. El conflicto ocurrió a pocos metros de donde los niños, con liras y banderas, desfilaban frente a sus familias.

Por el momento, se desconocen las circunstancias que ocasionaron la disputa.