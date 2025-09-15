Desfile en Quepos termina en zafarrancho, con disparos y agresiones a la policía

Se desatan conflictos en desfile de la Indepencia en Quepos

La mañana de este 15 de setiembre comenzaron los tradicionales desfiles patrios en todo el país, en conmemoración de los 204 años de independencia. En Quepos, bajo el sol de la mañana, la celebración fue interrumpida por un altercado entre la policía y varias personas presentes.

El sonido de la música y los tambores dio paso a golpes, insultos y empujones, seguidos por un disparo que sembró miedo. En el video, se observa a varios adultos evacuando a los jóvenes luego de la detonación.

El conflicto ocurrió a pocos metros de donde los niños, con liras y banderas, desfilaban frente a sus familias.

Oficiales fueron agredidos con objetos mientras intentaban controlar la violencia en el desfile de Quepos. (Cortesía/Cortesía)

Al tiempo que los presentes buscaban alejarse del sitio, continuó la fuerte disputa con la policía. Un video muestra a varias personas lanzando objetos a los oficiales, quienes intentan contener la situación y someter a algunos hombres.

Mientras tanto, transeúntes observaban desde las aceras el enfrentamiento en plena calle, sin poder intervenir.

Por el momento, se desconocen las circunstancias que llevaron al conflicto.