Oficial de Fuerza Pública detenida por cobrar ¢38.000 a pasajera de bus en Guanacaste

La Fuerza Pública y el OIJ realizaron la captura durante la tarde de este sábado 9 de mayo.

Una oficial de la Fuerza Pública terminó detenida este sábado en Liberia, luego de que una pasajera de autobús de transporte público denunció que presuntamente le quitó ¢38.000 durante una revisión policial en carretera.

El caso ocurrió en el puesto de control de Santa Cecilia, en La Cruz, Guanacaste. Según la denuncia, la mujer viajaba en un bus rumbo a Liberia cuando la oficial abordó la unidad para pedir documentos, pero, durante la revisión, la funcionaria le habría sustraído ¢38.000.

La denuncia llegó a manos de la Policía cerca de las 9:50 a. m. del sábado y, tras coordinar con la Fiscalía de Liberia, se ordenó la detención de la oficial.

El arresto fue realizado en conjunto por oficiales de Fuerza Pública y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en horas de la tarde.

David Pernudis, jefe policial de Liberia, confirmó que la sospechosa trabaja en la Delegación de La Cruz y está asignada al puesto policial de Santa Cecilia, donde ocurrió el incidente. Además, indicó que tiene siete años de servicio en la institución.

“Reiterar a la ciudadanía, en general, denunciar cualquier acto de corrupción por parte de los oficiales de Fuerza Pública”, indicó Pernudis.

La oficial quedó a las órdenes del Ministerio Público para que se le determine su situación jurídica.

Esta es la tercera captura de un uniformado en menos de una semana en esa provincia, ya que hace tres días, dos oficiales fueron detenidos y suspendidos de sus cargos por cuatro meses tras presuntamente cobrarle ¢10.000 a un conductor para dejarlo seguir su camino, en La Cruz.