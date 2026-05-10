Sucesos

Oficial de Fuerza Pública detenida por cobrar ¢38.000 a pasajera de bus en Guanacaste

La sospechosa lleva siete años de servicio en la Fuerza Pública

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Por Yucsiany Salazar
La Fuerza Pública y el OIJ realizaron la captura durante la tarde de este sábado 9 de mayo.
La Fuerza Pública y el OIJ realizaron la captura durante la tarde de este sábado 9 de mayo. (MSP/MSP)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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