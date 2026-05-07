Cae oficial de Fuerza Pública sospechoso de tenencia de material de abuso sexual infantil y contactar menores por redes

El OIJ detuvo a oficial de Fuerza Pública por presunta tenencia de material de abuso sexual infantil. (Imagen con fines ilustrativos).

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo este jueves a un hombre de 51 años, de apellido Rodríguez y oficial activo de la Fuerza Pública, como sospechoso del delito de tenencia de material de abuso sexual infantil.

La captura se realizó a las 10:20 a. m. en Coronado, tras una investigación que se extendió por varios meses.

Michael Soto, director interino del OIJ, indicó que la detención busca evitar la continuidad delictiva y señaló que, en apariencia, el hombre también habría utilizado redes sociales para contactar a personas menores de edad con fines de abuso sexual, aspecto que forma parte de las líneas de investigación en curso.

De acuerdo con el informe preliminar, el caso se originó en julio de 2025 luego de que una plataforma internacional alertara a las autoridades costarricenses sobre la presunta vinculación del sospechoso con este tipo de material ilícito.

Las diligencias permitieron determinar que los hechos investigados se remontan a abril de 2024, cuando, supuestamente, el imputado habría subido varios archivos con contenido de abuso sexual infantil a través de una cuenta de correo electrónico.

El detenido fue puesto a las órdenes del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica conforme avance el proceso penal.