Sucesos

Cae oficial de Fuerza Pública sospechoso de tenencia de material de abuso sexual infantil y contactar menores por redes

Detención ocurrió la mañana de este jueves

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Por Sebastián Sánchez
El OIJ detuvo a oficial de Fuerza Pública por presunta tenencia de material de abuso sexual infantil. (Imagen con fines ilustrativos). (Shutterstock)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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