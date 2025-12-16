Ofelia Taitelbaum saldrá de prisión y cumplirá condena en arresto domiciliario

La exdefensora de los Habitantes Ofelia Taitelbaum Yoselewich saldrá de prisión y cumplirá el resto de su condena en arresto domiciliario, luego de que, la tarde de este martes, se notificara la resolución judicial que acoge un incidente presentado por su defensa.

La jueza Carla Bonilla Ballestero, del Juzgado de Ejecución de la Pena de San José, dispuso el cambio con fundamento en el artículo 486 bis del Código Procesal Penal, el cual regula la sustitución de la prisión durante la ejecución de la pena, por arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

El Poder Judicial informó que la forma de cumplir la pena se varió “debido a una condición médica que padece la persona privada de libertad y que no puede ser atendida adecuadamente en el centro penitenciario”.

Alejandra Araya, abogada defensora de la exfuncionaria, explicó a La Nación que no puede revelar información sobre el estado de salud de Taitelbaum por calificarse como sensible. Sin embargo, indicó que presentó el incidente en febrero de este año y se acogió luego de pericias judiciales llevadas a cabo por Medicatura Forense y no por médicos particulares.

“Puede ser una resolución impopular, pero aquí hay una cuestión de derechos humanos de las personas adultas mayores, sobre todo la parte que tiene que ver con la dignidad y razones humanitarias. No podemos dejar de lado que tenemos a una persona de 78 años”, aseveró.

La resolución, agregó, establece que en las próximas 24 horas le corresponde al Ministerio de Justicia y Paz acatar las órdenes de la jueza.

Taitelbaum se encuentra cumpliendo una condena de siete años y seis meses de prisión por uso de documento falso. La mujer permanecía privada de libertad desde el 25 de octubre del 2024, cuando fue trasladada desde los Tribunales de Goicoechea hasta la cárcel de mujeres Vilma Curling, en San Rafael Arriba de Desamparados.

Taitelbaum fue condenada por el Tribunal Penal de Hacienda en un segundo juicio en enero del 2024, por utilizar el nombre de María Otárola Soto, una costurera de San Carlos, para presentar declaraciones tributarias de sus empresas.

Dicha sentencia quedó en firme tras el rechazo de la Sala Tercera a un recurso de casación presentado por Hugo Navas, entonces abogado de la exdefensora. El Tribunal emitió una orden de captura contra Taitelbaum, quien se entregó en octubre del año pasado a las autoridades judiciales.

Largo proceso

En un primer juicio, resuelto en el 2019, los jueces del Tribunal Penal de Hacienda le impusieron a la exfuncionaria nueve años de cárcel; sin embargo, la defensa de la acusada apeló y el Tribunal de Apelación resolvió ordenar un juicio de reenvío para revisar únicamente el monto de la pena.

En ese segundo debate, los juzgadores Alexánder Salazar Chacón, José Pablo Alvarado Cascante y José María Arguedas Salazar confirmaron la culpabilidad de la exfuncionaria y decidieron imponerle una pena de dos años y medio por cada uno de los 29 delitos de uso de documento falso, según lo solicitado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

Esto sumaba un total de 72,5 años en prisión pero, según las reglas del concurso material, la sentencia se redujo a siete años y medio.

El concurso material ocurre cuando una persona comete más de un delito en diferentes momentos. Ante esto, se suman las penas que corresponden a cada delito, sin que la cifra final supere el triple de la pena mayor. Además, la legislación de Costa Rica establece que, en ningún caso, la condena de prisión podrá superar los 50 años, en el caso de adultos.

Adicionalmente, Taitelbaum fue condenada a pagar ¢5 millones por daño social, en favor del Estado.