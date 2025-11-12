Ocupantes de camión se salvan de milagro tras caerles un árbol encima en Sarapiquí

Los trabajadores salieron por sus propios medios de la cabina aplastada por un árbol. El incidente ocurrió en Chilamate de Sarapiquí. Foto:

Dos hombres que viajaban en un camión de transporte de pinturas se salvaron de milagro, la madrugada de este miércoles, luego de que un enorme árbol cayera sobre la cabina del vehículo, en el sector de Chilamate de Puerto Viejo de Sarapiquí, sobre la Ruta 4.

El incidente ocurrió minutos antes de las 5 a. m., frente a la escuela de Chilamate.

Según el reporte de otros transportistas que circulaban por la zona, el pesado árbol se desprendió repentinamente y cayó justo sobre la parte delantera del camión, que se dirigía de San José hacia Limón.

Las imágenes del accidente muestran la cabina totalmente destruida, lo que evidencia la magnitud del impacto.

A pesar de los graves daños materiales, los dos ocupantes resultaron ilesos y lograron salir por sus propios medios antes de la llegada de los cuerpos de socorro.

El camión, de unas cinco toneladas, pertenece a una empresa distribuidora de pinturas que abastece almacenes en distintas zonas del Caribe.

Autoridades recomiendan precaución a los conductores que transitan por la Ruta 4, especialmente durante la época lluviosa, cuando aumenta el riesgo de caída de árboles por la saturación del terreno.