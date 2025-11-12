Sucesos

Ocupantes de camión se salvan de milagro tras caerles un árbol encima en Sarapiquí

Trabajadores salieron por sus propios medios de cabina aplastada por árbol. El incidente ocurrió en Chilamate de Sarapiquí

Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero
Trabajadores salieron por sus propios medios de cabina aplastada por árbol en incidente ocurrido en Chilamate de Sarapiquí. Fotografía:
Los trabajadores salieron por sus propios medios de la cabina aplastada por un árbol. El incidente ocurrió en Chilamate de Sarapiquí. Foto: (Reiner Montero/Cortesía)







Accidente SarapiquíChilamateÁrbol cae sobre camiónCaída de Árbol
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

