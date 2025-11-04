Sucesos

Octubre 2025 fue el mes con más inundaciones en cinco años: CNE reportó más de 2.200 incidentes en Costa Rica

Puntarenas y Guanacaste fueron las provincias más afectadas

Por Sebastián Sánchez
Octubre 2025 registró la mayor cantidad de inundaciones de los últimos cinco años en Costa Rica con 2.256 incidentes.
Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

