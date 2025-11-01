Costa Rica bajo alerta amarilla, decreta CNE

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) decretó alerta amarilla para todas las regiones de Costa Rica.

“El desplazamiento del empuje frío #1 sobre el norte de Centroamérica y el Mar Caribe, genera un aumento en la velocidad de los vientos con componente Norte-Noreste; al mismo tiempo está ocasionando mayor incursión de humedad proveniente del Mar Caribe hacia el territorio nacional”, explicó la CNE.

Según esa institución, se esperan vientos moderados y ocasionalmente ráfagas fuertes durante este viernes y sábado, sobre todo en el Pacífico Norte y Valle Central.

Además, lluvias y aguaceros en el Caribe y la Zona Norte, extendiéndose al Valle Central (norte y este). En el Pacífico Central y Sur se anticipan aguaceros y tormenta eléctrica durante las tardes.

“La saturación de suelos es elevada en cuencas de la Zona Norte y Caribe, y se mantienen remanentes de alta humedad en los suelos en amplios sectores del Pacífico Norte, Pacífico Sur resultado de las lluvias de días previos”, dice el comunicado de esa institución.

Precaución

La CNE pidió a la población:

Principalmente la que habita en zonas de riesgo mantenerse informada y acatar solamente los mensajes que difundan las instancias oficiales en el nivel nacional, regional y municipal.

que difundan las instancias oficiales en el nivel nacional, regional y municipal. Precaución a los conductores ante condiciones adversas en carreteras, por lluvias, niebla y vientos, tanto por visibilidad como caída de árboles o deslizamientos.

Según la CNE, en las regiones bajo alerta amarilla se evalúa la situación, se activan los protocolos y procedimientos, y se movilizan recursos en cada cantón.