Sucesos

Nuevo traslado de Diablo y Tan a tribunales en San José: juez decidirá si caso por homicidios pasa a la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada

Segundo traslado de Diablo en menos de una semana

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Por Cristian Mora
Alias Tan y alias Diablo
Alias Diablo y alias Tan fueron trasladados este martes 18 de agosto a los Tribunales de San José para una vista oral y privada que se extenderá hasta el miércoles. (Cortesía/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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