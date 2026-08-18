Nuevo traslado de Diablo y Tan a tribunales en San José: juez decidirá si caso por homicidios pasa a la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada

Alias Diablo y alias Tan fueron trasladados este martes 18 de agosto a los Tribunales de San José para una vista oral y privada que se extenderá hasta el miércoles.

Alejandro Arias Monge, alias Diablo, y Jonathan Pérez Méndez, alias Tan, fueron trasladados este martes 18 de agosto desde el centro penitenciario La Reforma a los Tribunales de San José, donde se realizará una diligencia para definir si el proceso penal que enfrentan pasa a ser conocido por la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada.

El Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial confirmó que el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada (JEDO) realizará este martes 18 y miércoles 19 de agosto una vista oral y privada de admisibilidad y competencia contra ambos imputados.

La diligencia se llevará a cabo en el Primer Circuito Judicial de San José, en las salas de juicio correspondientes a la jurisdicción JEDO.

La vista fue solicitada por el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, quien pretende que el proceso penal en el que Arias y Pérez figuran como imputados por homicidios calificados pase a conocimiento de la jurisdicción especializada.

De acogerse la petición, Diablo y Tan serían juzgados por el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada en ese proceso.

Sin embargo, esa decisión todavía no está tomada. Corresponde al Tribunal analizar la solicitud y determinar si el proceso cumple los requisitos para ser tramitado en la jurisdicción JEDO.

Actualmente, tanto Diablo como Tan se encuentran en prisión preventiva.

En el caso de Diablo, el fiscal general ,Carlo Díaz, explicó el 29 de julio pasado que el Ministerio Público utilizó las causas que ya estaban acusadas para reactivar los saldos pendientes de prisión preventiva, mientras que otros expedientes continúan en investigación y podrían generar nuevas solicitudes de medidas cautelares.

Segundo traslado de Diablo en menos de una semana

Para Arias Monge, este representa el segundo traslado a los Tribunales de San José en menos de una semana.

El pasado miércoles 12 de agosto, Diablo fue movilizado desde el centro penitenciario La Reforma hasta el Primer Circuito Judicial de San José bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

En esa oportunidad, Cristian Rodríguez, abogado de Arias, confirmó a La Nación que había solicitado el traslado para que su cliente ampliara su declaración sobre el denominado caso Colorado.

Diablo también había sido trasladado el pasado 27 de julio, tres días después de su captura. Aunque su audiencia de medidas cautelares estaba programada para la tarde, el fiscal general explicó posteriormente que fue movilizado desde la mañana para que pudiera ser entrevistado por dos agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Según informó Díaz en aquella oportunidad, los agentes estadounidenses comunicaron a Arias el interés de Estados Unidos en solicitar su extradición.

Detención de Diablo y Tan

Arias y Pérez fueron capturados el pasado 24 de julio en Río Frío de Sarapiquí, durante un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Durante la operación ocurrió un enfrentamiento entre miembros de su grupo delictivo y oficiales del OIJ, que dejó como saldo cinco personas heridas.

En ese operativo también fueron arrestados otros sospechosos, identificados con el alias de Coco Guácimo y de apellido Ríos Oconitrillo, quien murió durante el operativo al ser abatido por oficiales tácticos.