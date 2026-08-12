Sucesos

Trasladan a Diablo a Tribunales de San José

Abogado confirmó que solicitó trasladar a su cliente para ampliar la indagatoria sobre el caso Colorado

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Por Marianela Arias Vilchez
Captura de alias Diablo
Diablo fue traslado hoy miércoles 12 de agosto a los Tribunales de San José. En la imagen el momento de su detención el pasado 24 de julio. (OIJ/Cortesía)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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