Trasladan a Diablo a Tribunales de San José

Diablo fue traslado hoy miércoles 12 de agosto a los Tribunales de San José. En la imagen el momento de su detención el pasado 24 de julio.

Alejandro Arias Monge, alias Diablo, fue trasladado la mañana de este miércoles desde el centro penitenciario La Reforma hasta los Tribunales de San José, bajo un fuerte operativo de seguridad.

Cristian Rodríguez, abogado de alias Diablo, confirmó a La Nación que solicitó trasladar a su cliente para ampliar la indagatoria sobre el caso Colorado. Además, detalló el encuentro que tuvo Arias Monge con los agentes de la DEA en la audiencia de julio y denunció que el presunto cabecilla está en malas condiciones alimenticias dentro de La Reforma.

Diablo descuenta 3 meses de prisión preventiva. El fiscal general, Carlo Díaz, explicó el 29 de julio pasado que el Ministerio Público utilizó las causas que ya estaban acusadas para reactivar los saldos pendientes de prisión preventiva, mientras que otros expedientes continúan en investigación y podrían generar nuevas solicitudes de medidas cautelares.

Diablo fue trasladado por última vez el pasado 27 de julio, igual en horas de la mañana. Su audiencia de medidas cautelares estaba programada para la tarde; sin embargo, Díaz, en ese momento, explicó que fue movilizado en la mañana para ser entrevistado por dos oficiales de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), quienes le informaron a Arias de su interés por extraditarlo a EE. UU.

La tarde del mismo lunes 27, el Ministerio Público dio a conocer que Diablo aseguró haber contado con colaboración de oficiales del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), después de su detención efectuada el viernes 24 de julio en Río Frío, Sarapiquí.

Detención de Diablo

Alejandro Arias Monge fue detenido tras un enfrentamiento entre miembros de su grupo delictivo y oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que dejó como saldo cinco personas heridas.

En ese operativo también fue arrestado, Jonathan Pérez Méndez, alias Tan, considerado el sucesor de Diablo, y otro sospechoso, identificado con el alias de Coco Guácimo y de apellido Ríos Oconitrillo, quien murió durante el operativo al ser abatido por oficiales tácticos.