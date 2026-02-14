Sucesos

‘Nos va a afectar la imagen’: presidente de la Cámara de Turismo del Caribe sur se refiere a homicidio de dueño de hotel en Puerto Viejo

El empresario Kurt Van Dyke fue aparentemente asfixiado por sujetos que ingresaron a una vivienda en Cahuita

Por Natalia Vargas
Kurt Van Dyke fue asfixiado y hallado debajo de una cama en una vivienda en Cahuita.
Kurt Van Dyke fue asfixiado y hallado debajo de una cama en una vivienda en Cahuita.







Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

