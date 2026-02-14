‘Nos va a afectar la imagen’: presidente de la Cámara de Turismo del Caribe sur se refiere a homicidio de dueño de hotel en Puerto Viejo

Kurt Van Dyke fue asfixiado y hallado debajo de una cama en una vivienda en Cahuita.

Roger Sams, presidente de la Cámara de Turismo y Comercio del Caribe Sur, se refirió al asesinato de Kurt Van Dyke, de 66 años, propietario del Hotel Puerto Viejo, en la provincia caribeña, situado a solo metros de la playa.

“Evidentemente nos va a afectar la imagen”, dijo a La Nación pocos minutos después de que trascendieron algunos detalles sobre la muerte del empresario, quien fue hallado sin vida dentro de una vivienda en Hone Creek, Cahuita, Limón.

Van Dyke habría sido asfixiado por sujetos que ingresaron armados a la casa y ataron, de manos y pies, a su pareja. Ella sobrevivió al ataque y los sospechosos, aún sin identificar, huyeron del sitio con un vehículo Hyundai Elantra blanco que robaron de la casa.

“Lamento muchísimo la noticia, toda pérdida humana es lamentable, es un hecho que no le deseamos para nadie. (...) Tenemos mucho tiempo de mucha calma, de mucha tranquilidad, tenemos la delegación de Policía en Playa Negra, la cantonal, que es la más moderna del país. Estamos trabajando mano a mano en temas de seguridad. Nos choca y nos acongoja, porque el Caribe ha estado muy tranquilo”, lamentó.

Sams explicó que la Cámara de Turismo ha trabajado “muy duramente” para mantener una buena imagen en la zona y así recibir a los turistas en un ambiente agradable y seguro. “Noticias como esta se echan todo abajo un poco”, agregó.

En estos momentos, afirmó, es necesario mantener la calma e indicó que Puerto Viejo está en las mejores condiciones para recibir turistas, pues este es un hecho aislado que deberá ser esclarecido por las autoridades.

Aunque reconoce que los índices de violencia son mayores en sitios de la provincia como Batán de Matina; en el Caribe sur, dice, se mantienen coordinaciones con altos mandos de la Policía, con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la Policía Turística y los vecinos, para hacer de este sitio, altamente visitado, uno seguro.

“No han habido casos de violencia reportados así contra turistas. En los últimos meses no ha habido violencia o asaltos. (...) Este es un caso aislado, es el dueño de un hotel, no un turista, no tiene que ver con los turistas y la gente que viene a visitarnos”, indicó.

Llamado a buscar sitios afiliados

El director de la Cámara explicó que el Hotel Puerto Viejo, propiedad de Van Dyke, no estaba afiliado a esta asociación turística, que tiene en este momento al menos 60 hoteles miembros. Esto no significa que operara sin permisos, sino que decidió trabajar de forma independiente.

Sams lanzó un llamado para que turistas que visitan la zona busquen sitios que estén afiliados a la Cámara, pues estos les brindan seguridad añadida.

Estar afiliados a este gremio implica que existe colaboración directa con autoridades policiales, Cruz Roja Costarricense, salvavidas, programas para mujeres que viajan solas, pólizas de seguros, seguridad privada y otras garantías.

“Es recomendable siempre, en cada país al que uno vaya, que sean lugares con una trayectoria, con garantías y afiliación”, concluyó.