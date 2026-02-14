Sucesos

Estadounidense, dueño de hotel en Puerto Viejo, asesinado por asfixia en su casa

Varios sujetos ingresaron a la propiedad, amarraron a la pareja del extranjero y lo asesinaron a él

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Kurt Van Dyke fue hallado sin vida dentro de una vivienda en Limón.
Kurt Van Dyke fue hallado sin vida dentro de una vivienda en Limón. (Facebook/Redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Kurt Van DykeasesinadoLimónHone CreekCahuitaempresario
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.