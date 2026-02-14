Estadounidense, dueño de hotel en Puerto Viejo, asesinado por asfixia en su casa

Kurt Van Dyke fue hallado sin vida dentro de una vivienda en Limón.

Un reconocido empresario estadounidense, amante del surf y afincado hace décadas en Limón, fue asesinado dentro de una vivienda en Hone Creek, Cahuita, Limón.

La víctima fue identificada como Kurt Van Dyke, de 66 años, propietario del Hotel Puerto Viejo, en la provincia caribeña. Según la versión preliminar, varios hombres armados ingresaron a la casa, ataron a su pareja, de apellido Arroyo, de 31 años y estrangularon al hombre.

El reporte policial indica que los sujetos irrumpieron en la vivienda, ubicada frente al Súper Negro de la localidad. La pareja del extranjero se encontraba bañándose cuando los hombres abrieron el portón de la propiedad y la puerta del baño.

En ese momento la ataron de manos y pies con gasa y comenzaron a agredirlos a ambos. A la llegada de las autoridades, Van Dyke fue hallado debajo de una cama, sin signos vitales y con la cabeza cubierta por una sábana. A un lado se ubicó un arma blanca que no habría sido utilizada para agredirlo.

Socorristas de la Cruz Roja Costarricense señalaron que, preliminarmente, el empresario habría fallecido por asfixia.

Los sospechosos huyeron en dos vehículos, uno de ellos sustraído de la vivienda. Se trata de un Hyundai Elantra blanco, modelo 2013, propiedad de la pareja del extranjero.