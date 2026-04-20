Noche violenta deja siete hombres heridos con arma blanca en distintos puntos de Costa Rica

Personal de la Cruz Roja atendió a siete personas heridas con arma blanca. Imagen con fines ilustrativos.

Una serie de hechos violentos con arma blanca dejó al menos siete hombres heridos en condición crítica la noche del domingo y los primeros minutos de este lunes en diferentes zonas de Costa Rica, según reportes de la Cruz Roja Costarricense.

El primer caso se registró a las 7:14 p.m. en Palmares, Alajuela, donde un hombre de 31 años fue atendido con múltiples heridas en el tórax y trasladado en condición crítica al Hospital de San Ramón.

Luego, a las 8:44 p.m., en La Cruz, Guanacaste, dos hombres de aproximadamente 30 años resultaron heridos con arma blanca en varias partes del cuerpo. Ambos fueron llevados en condición crítica a la clínica local.

La violencia continuó a las 11:24 p.m. en el centro de Heredia, donde un hombre de 46 años recibió múltiples estocadas. El paciente fue ingresado en condición crítica al Hospital San Vicente de Paul.

Minutos después, a las 11:38 p.m., los cuerpos de socorro se desplazaron a San Rafael de Montes de Oca. En ese punto, un hombre de 39 años fue herido y trasladado crítico al Hospital Calderón Guardia. Trascendió que, en este mismo hecho, una segunda víctima se movilizó por sus propios medios a un centro médico.

Finalmente, a las 12:18 a.m., en Pital de San Carlos, un hombre de 26 años fue atendido con múltiples heridas de arma blanca y trasladado en condición crítica al Hospital de San Carlos.

Por el momento, se desconocen las identidades de las víctimas, así como las circunstancias en que ocurrieron los hechos.