Sucesos

Noche violenta deja siete hombres heridos con arma blanca en distintos puntos de Costa Rica

Siete hombres resultaron heridos de gravedad tras múltiples ataques con arma blanca en Alajuela, Guanacaste, Heredia y San José.

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Por Yucsiany Salazar
El hombre fue asesinado de varias heridas de cuchillo, la Cruz Roja lo declaró fallecido
Personal de la Cruz Roja atendió a siete personas heridas con arma blanca. Imagen con fines ilustrativos. (cortes/cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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