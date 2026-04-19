Hallazgo de cuerpo en Hatillo y crímenes en Alajuela y Cartago marcaron jornada violenta

Fin de semana violento dejó al menos dos fallecidos y dos heridos en el país. Foto: Archivo

Tres hombres fallecieron y, al menos, otras dos personas resultaron heridas en una serie de hechos violentos registrados, entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo, en diferentes puntos del país.

Uno de los casos ocurrió en Hatillo, en San José, donde agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investigan la aparición del cuerpo sin vida de un hombre aún sin identificar.

De acuerdo con el informe preliminar, el hallazgo se dio el sábado, cerca de las 8:47 p. m., cuando una persona iba caminando y encontró el cadáver en vía pública, cubierto con una cobija.

La Policía Judicial precisó que la víctima presentaba una herida en la cabeza y que el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

Joven de 23 años muere en hospital

Horas después, en San Nicolás de Cartago, un joven de 23 años, de apellido Vásquez, falleció tras ser atacado con arma blanca.

De acuerdo con la información preliminar del OIJ, el joven pidió ayuda en vía pública, alrededor de la 1:30 a. m., ya que tenía una herida en el pecho, por lo que fue trasladado en condición crítica al Hospital Max Peralta, donde minutos después fue declarado fallecido.

Según trascendió, Vásquez habría resultado herido tras una riña con otros dos sujetos.

Asesinato en El Roble

El tercer asesinato ocurió en El Roble de Alajuela, donde otro hombre murió tras recibir múltiples disparos.

Según el OIJ, el hecho ocurrió alrededor de las 4:10 a. m., cuando la víctima se encontraba en la vía pública junto a varias personas y fue atacada por sujetos quienes viajaban en una motocicleta.

El hombre, aún sin identificar, fue declarado fallecido en el sitio, y su cuerpo también fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Estos casos se suman a los 211 homicidios ocurridos en lo que va del 2026, según el más reciente informe del OIJ con cierre al viernes 17 de abril.

Según ese reporte, San José, Limón y Puntarenas registran la mayoría de asesinatos ocurridos en el país, seguidos de Cartago, Alajuela, Guanacaste y Heredia.

Heridos en La Carpio y Osa

La violencia también dejó heridos de gravedad en otras localidades. En La Carpio, un hombre de apellido Soza, de 34 años, resultó herido con arma blanca durante una riña ocurrida este sábado alrededor de las 10:45 p. m.

El afectado sufrió una lesión en la axila y fue trasladado por la Cruz Roja Costarricense, en condición crítica, al Hospital México.

Mientras, en Palmar de Osa, la benemérita atendió, durante la madrugada de este domingo, a un hombre de aproximadamente 30 años con múltiples impactos de bala. El herido fue remitido, en estado crítico, al Hospital Tomás Casas.

Los distintos casos permanecen en investigación por parte de las autoridades judiciales, para esclarecer los hechos y dar con los responsables.