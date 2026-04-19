Crímenes

Hallazgo de cuerpo en Hatillo y crímenes en Alajuela y Cartago marcaron jornada violenta

Además de los tres homicidios, riña en La Carpio y balacera en Osa dejan dos hombres heridos en condición crítica

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Por Yucsiany Salazar
Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
Fin de semana violento dejó al menos dos fallecidos y dos heridos en el país. Foto: Archivo







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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