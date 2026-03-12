No eran perros: OIJ y Senasa aclaran de cuál animal eran los huesos encontrados en Desamparados

Los 20 cráneros y restos de animales encontrados en la quema de un charral en Desamparados no corresponden a perros.

Así lo confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tras una revisión en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

“Se logró determinar que las osamentas corresponden a cerdos”, indicó la Policía Judicial.

El hallazgo se registró en la urbanización Madeira, en el Corredor Biológico, Desamparados, San José, cuando un equipo de Bomberos atendió la quema de un charral.

Jorge Lizano, jefe de la estación de Bomberos, en Desamparados, explicó que al llegar al sitio atendieron una quema de aproximadamente 1.500 metros cuadrados con afectación y amenaza a varias viviendas.

“Como procedimiento y protocolo, el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica hace una localización o una búsqueda en la zona que se encuentra quemada para determinar que no se encuentra alguna persona afectada”, agregó Lizano.

Durante esas labores, los funcionarios detectaron 20 cráneos en dos bolsas y otra bolsa con el resto de los huesos.

Inicialmente, Bomberos indicó que los huesos pertenecían a perros y notificó el caso al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y a la Fuerza Pública.

Senasa remitió el caso al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) al tratarse de crueldad animal. Al recibir la alerta, agentes de la Sección Especializada contra los Delitos Ambientales llegaron al lugar y realizaron el análisis correspondiente. Finalmente, confirmaron que las osamentas corresponden a cerdos.