Bomberos encuentran restos de 20 perros mientras atendían quema de charral en Desamparados

Lo que inició como la atención de una quema de charral en Desamparados, terminó con el descubrimiento de varias bolsas que contenían al menos 20 cuerpos de perros.

El hecho se registró en la urbanización Madeira, en el Corredor Biológico, Desamparados, San José.

Jorge Lizano, jefe de la estación de Bomberos, en Desamparados, explicó que al llegar al sitio atendieron una quema de aproximadamente 1.500 metros cuadrados con afectación y amenaza a varias viviendas.

“Como procedimiento y protocolo, el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica hace una localización o una búsqueda en la zona que se encuentra quemada para determinar que no se encuentra alguna persona afectada”, agregó Lizano.

Durante esas labores, los funcionarios detectaron 20 cráneos en dos bolsas y otra bolsa con el resto de los huesos de los perros.

Las osamentas fueron ubicadas en bolsas en el sitio de la quema del charral. (Bomberos/Bomberos)

“Como defensores de la vida y defensores de los animales, alzamos nuestra voz a las autoridades muy preocupados para poder localizar y determinar el origen de este particular hallazgo”, finalizó Lizano.

Posteriormente, Bomberos notificó el caso al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y a la Fuerza Pública.

Por su parte, Senasa confirmó que, por tratarse de crueldad animal, el caso le corresponde al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).