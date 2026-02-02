Sucesos

Niño de año y medio murió atropellado en cochera de Desamparados

El menor fue trasladado a la Clínica Marcial Fallas donde fue declarado fallecido

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

Un niño de aproximadamente año y medio murió la tarde de este domingo en el cantón de Desamparados. El Organismo de Investigación Judicial confirmó el deceso del menor.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Clínica Marcial FallasDesamparadosAccidente de tránsito
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.