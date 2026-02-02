Niño de año y medio murió atropellado en cochera de Desamparados

Un niño de aproximadamente año y medio murió la tarde de este domingo en el cantón de Desamparados. El Organismo de Investigación Judicial confirmó el deceso del menor.

De acuerdo con la información preliminar, el menor se encontraba presuntamente en una cochera cuando un adulto procedió a sacar un automóvil. El conductor realizó la maniobra sin percatarse de que el niño estaba cerca del vehículo y, de manera involuntaria, lo atropelló.

Según confirmaron las autoridades, el incidente se reportó a eso de las 4:30 p. m.. El menor fue trasladado de inmediato en un carro particular hasta la Clínica Marcial Fallas, en el centro del cantón, donde el personal médico lo declaró fallecido al ingresar.

El caso continúa bajo investigación judicial para esclarecer los hechos ocurridos en este sector de San José.