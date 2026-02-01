Hombre asesinado a machetazos en Upala

El ataque se registró la mañana de este domingo.

Un hombre fue asesinado a machetazos la mañana de este domingo en Colonia Puntarenas de Upala, en Alajuela.

De acuerdo con la información preliminar, la Fuerza Pública detuvo poco después del hecho al presunto responsable, un hombre de apellido Urbina.

Las primeras versiones señalan que el homicidio habría ocurrido a raíz de rencillas personales entre víctima y sospechoso.

La víctima aún no ha sido identificada por las autoridades, que al mediodía del domingo se mantienen en el proceso de levantamiento del cuerpo y recolección de indicios en la escena.

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que se encargará de esclarecer las circunstancias del ataque, determinar el móvil exacto y confirmar la identidad de la víctima.