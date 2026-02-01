Sucesos

Hombre asesinado a machetazos en Upala

Las primeras versiones señalan que el homicidio habría ocurrido a raíz de rencillas personales

Por Édgar Chinchilla, corresponsal GN.
Homicidio
El ataque se registró la mañana de este domingo. (Édgar Chinchilla, corresponsal GN.)







HomicidioUpala

