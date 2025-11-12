Niño de 8 años recibe balazo en el pecho; está en condición crítica

Un menor de ocho años resultó herido la noche de este martes al recibir un impacto de bala en el tórax. El hecho ocurrió en la entrada de la ciudadela Calderón, en Esparza, Puntarenas.

Según informó la Cruz Roja Costarricense, el reporte ingresó alrededor de las 9 p. m. y, al llegar al lugar, los socorristas encontraron al niño herido sobre la vía pública.

El menor fue atendido en el sitio y trasladado de emergencia al hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas en condición crítica.

Por ahora, se desconoce cómo ocurrieron los hechos