Maniobra imprudente habría causado mortal accidente en Orotina: una mujer fallecida y un hombre resultó herido

Una tercera persona rehusó ser trasladada a un centro médico

Por Sebastián Sánchez y Reiner Montero
Una aparente maniobra imprudente fue la causa del accidente en la ruta 27, sobre el sector de Orotina.
Al parecer, una maniobra imprudente habría sido la causa del accidente en la ruta 27, en el sector de Orotina. (Suministrada por Reiner Montero/Suministrada por Reiner Montero)







