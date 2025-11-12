Maniobra imprudente habría causado mortal accidente en Orotina: una mujer fallecida y un hombre resultó herido

Al parecer, una maniobra imprudente habría sido la causa del accidente en la ruta 27, en el sector de Orotina.

Una mujer de 47 años falleció la noche de este martes, como consecuencia de una colisión entre un automóvil y un camión liviano en la ruta 27, a la altura de Orotina.

Según versiones preliminares, una maniobra imprudente de uno de los conductores provocó una invasión de carril, lo que generó el fuerte impacto entre los vehículos.

Según el reporte de la Cruz Roja, en la escena encontraron una paciente sin signos de vida, un hombre de 57 años en condición amarilla que fue trasladado a la clínica de Orotina y otro ocupante en condición verde que no requirió traslado.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hizo cargo del levantamiento del cuerpo.