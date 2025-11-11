Sucesos

Motociclista muere tras fuerte colisión cerca del Paseo de las Flores

Al llegar al sitio, Cruz Roja confirmó fallecimiento

Por Sebastián Sánchez
Rescate de cuerpos, comando de operaciones
Una colisión cerca del Paseo de las Flores deja una persona fallecida, confirmó la Cruz Roja. (Rafael Pacheco Granados)







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

