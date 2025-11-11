Motociclista muere tras fuerte colisión cerca del Paseo de las Flores

Una colisión cerca del Paseo de las Flores deja una persona fallecida, confirmó la Cruz Roja.

Un motociclista falleció la tarde de este martes tras una colisión entre una motocicleta y un vehículo liviano cerca del Paseo de las Flores, en Heredia.

El accidente se reportó a las 2:55 p. m., y al llegar al sitio, las autoridades confirmaron que el hombre no presentaba signos vitales.

En la atención participó una unidad de soporte básico de la Cruz Roja Costarricense.

La escena quedó a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que realizará el levantamiento del cuerpo e investigará las causas del hecho.