Cruz Roja atendió dos partos este domingo: pese a sus esfuerzos, una bebé falleció por esta razón

Socorristas de la Cruz Roja atendieron este domingo dos partos fuera del hospital, ambos en Alajuela. El primero de ellos ocurrió en Candelaria de Naranjo, donde una bebé nació en estado de paro cardiaco.

“La Cruz Roja Costarricense intentó reanimar a esta niña durante aproximadamente 35 minutos”, señaló el socorrista Samir Arce, vocero de la Cruz Roja. Pese a los esfuerzos de los cruzrojistas, la recién nacida falleció.

La madre de la menor fallecida requirió traslado en condición crítica al Hospital Grecia.

En otro parto extra hospitalario, los socorristas atendieron el nacimiento de un niño en Cataluña de Grecia. El menor nació saludable y fue trasladado en estado estable al Hospital de Grecia.