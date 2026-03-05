Niña fue trasladada en condición urgente al hospital tras sufrir accidente con su pie en alcantarilla

La Cruz Roja Costarricense atendió la tarde este miércoles una emergencia en San Ramón de Alajuela, donde una menor de cuatro años quedó con el pie atrapado dentro de una alcantarilla.

La niña se encontraba jugando cuando cayó en una alcantarilla, donde una de sus extremidades inferiores quedó atrapada.

Rescatistas de la Cruz Roja lograron liberarla y la trasladaron en condición urgente a un centro médico.

Según informó la entidad, al lugar se desplazaron una unidad de rescate y una unidad de soporte avanzado.