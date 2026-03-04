Sucesos

Juzgado ordena recuperar área protectora de la quebrada Poró, en San Pedro de Montes de Oca, luego de detectar invasión por obras constructivas

Fiscalía Adjunta Ambiental investiga el caso

Por Sebastián Sánchez
Ordenan eliminar construcción por invadir quebrada en Montes de Oca.
Ordenan eliminar construcción por invadir quebrada en Montes de Oca. (Fiscalía /Cortesía)







Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

