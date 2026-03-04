Juzgado ordena recuperar área protectora de la quebrada Poró, en San Pedro de Montes de Oca, luego de detectar invasión por obras constructivas

El Juzgado Penal de Goicoechea ordenó a la Municipalidad de Montes de Oca tomar acciones para restituir el estado original del área de protección de la quebrada Poró, en el distrito San Pedro, después de detectar que una construcción la invadió.

El 2 de marzo, el Juzgado dictó la medida cautelar a solicitud de la Fiscalía Adjunta Ambiental, dentro de la causa 25-025919-0042-PE.

En un plazo de dos meses, la Municipalidad de Montes de Oca debe ejecutar las acciones y trasladar los costos a las personas responsables.

Estas obras podrían provocar riesgos de socavamiento, contaminación y sedimentación en el recurso hídrico.

La Fiscalía recordó que los propietarios de terrenos colindantes con ríos deben mantener las áreas de protección en condiciones naturales para resguardar la biodiversidad y reducir riesgos ante crecidas.

La autoridad judicial dispuso la inmediata paralización de las edificaciones en el sitio. Además, se ordenó la demolición de montículos de tierra, tarimas, madera, arena y piedra, así como el retiro de maquinaria y la eliminación de obras ubicadas en la zona protegida.

Según informó el Ministerio Público, en este proceso se investiga a un hombre de apellidos Vivero Agüero, a quien se vincula con el proyecto desarrollado en fincas colindantes con la quebrada.

La Municipalidad de Montes de Oca deberá cobrar costos a los responsables. (Fiscalía/Cortesía)

La Fiscalía presume que se realizaron movimientos de tierra, ampliación de accesos y depósitos de materiales con maquinaria pesada. También, se sospecha la ejecución de muros, puentes y contenciones en el cauce sin los permisos respectivos.