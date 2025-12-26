Niño de 12 años murió a causa de accidente en motocicleta

El menor fue trasladado al Hospital Nacional de Niños después de su accidente. Allí falleció. Imagen con fines ilustrativos

Un menor de 12 años falleció la noche de este 25 de diciembre en el Hospital Nacional de Niños a consecuencia de un accidente de motocicleta, en la cual viajaba como acompañante

El incidente ocurrió cerca de las 5 p. m., cuando el conductor de la moto perdió el control y chocó contra un poste del tendido eléctrico. El menor sufrió varias heridas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló que el preadolescente llegó minutos después al centro médico. Sin embargo, fue declarado fallecido a las 9:15 p. m.

El cuerpo fue remitido a la morgue para su autopsia correspondiente. El caso se mantiene en investigación.