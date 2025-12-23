Placas de motocicleta cambiarán de formato en Costa Rica: así serán ahora

El Registro Nacional informó que las placas de motocicleta en Costa Rica cambiarán de formato tras agotarse la numeración disponible.

Según la institución, ya se alcanzó la placa número 999.999, por lo que a partir de ahora las motocicletas utilizarán placas alfanuméricas, similares a las de los vehículos.

El nuevo formato estará compuesto por tres números y tres letras, precedidos por la sigla MOT. Un ejemplo del diseño es MOT 123ABC. Este cambio se definió conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Tránsito, que faculta al Registro Nacional para regular y diseñar las placas de los bienes inscritos.

Con la implementación de esta nueva numeración, los usuarios podrán reservar la matrícula y elegir tanto los números como las letras que deseen que tenga su placa. Además, este procedimiento también estará disponible para quienes quieran cambiar su placa numérica actual por una alfanumérica.