Sucesos

Niño de 12 años asesinado en Orotina había sido reportado como desaparecido cinco días antes

OIJ trata de establecer si menor era el único objetivo del ataque armado.

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Por Christian Montero
Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
El homicidio de un niño de 12 años ocurrió la noche del viernes 14 de agosto en Matasté de Orotina, Alajuela. (IStock)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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