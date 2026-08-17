Niño de 12 años asesinado en Orotina había sido reportado como desaparecido cinco días antes

El homicidio de un niño de 12 años ocurrió la noche del viernes 14 de agosto en Matasté de Orotina, Alajuela.

El menor de 12 años asesinado la noche del sábado 14 de Agosto en Matasté de Orotina había sido reportado como desaparecido el 10 de agosto por uno de sus padres. Así lo confirmó el subdirector interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Vladimir Muñoz, quien detalló que la investigación para ubicarlo ya estaba activa cuando el niño fue hallado sin vida.

Según Muñoz, el hecho ocurrió alrededor de las 9:30 de la noche del viernes pasado. El menor se desplazaba en motocicleta por esa zona cuando fue interceptado por varios sujetos que viajaban en dos motos. “Uno de ellos efectuó disparos” que le causaron heridas letales. Murió en el sitio. Los atacantes se dieron a la fuga.

El niño recibió “seis impactos en cabeza y extremidades superiores que le causaron la muerte de manera instantánea”, indicó el subdirector. Ese dato, dijo, permite presumir que los disparos iban dirigidos a él, aunque el OIJ no ha descartado que viajara acompañado. “No podemos determinar si iba solo o si iba acompañado”, aclaró Muñoz.

Aparentemente, el menor residía en la zona de Jacó de Garabito y solía visitar familiares en Orotina, lo que explicaría su presencia en Matasté. “Pareciera que con conocimiento de los padres, pero son alcances que estamos tratando de determinar”, dijo el subdirector.

El OIJ también trata de determinar si el niño podría haber tenido algún vínculo con alguna estructura criminal. “Es parte de la victimología que estamos trabajando”, indicó Muñoz, aunque fue cuidadoso al referirse a ese punto: “De momento no podemos decir si él era parte de algún grupo criminal o no. Estamos trabajando en cualquier línea de investigación que tengamos”.

Tras los primeros reportes al 911, la Fuerza Pública de Puntarenas hizo operativos en posibles rutas de escape. En la zona de Caldera localizaron a varias personas en dos motocicletas; las abordaron y las identificaron, pero “a ninguno se le puede vincular directamente al evento”, señaló Muñoz. El OIJ trabaja para determinar si existe algún vínculo.

Consultado sobre la detención de algún posible sospechoso, el jefe policial dijo: “Estamos trabajando profundamente en la investigación; obviamente, es un caso muy complejo al tratarse del fallecimiento de una persona de solo 12 años”, dijo el subdirector.