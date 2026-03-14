Niña de 3 años muere atropellada tras colisión entre camiones en San Ramón

Una niña de tres años falleció este sábado tras un accidente ocurrido en San Ramón de Alajuela, frente al cementerio local, confirmó la Cruz Roja Costarricense y Bomberos de Costa Rica.

De acuerdo con el reporte preliminar, el incidente inició con una colisión entre dos camiones, situación que posteriormente derivó en el atropello de la menor.

En el lugar, personal de la Cruz Roja atendió a la menor de edad, quien fue declarada sin signos vitales en la escena.

Asimismo, un adulto fue trasladado en condición crítica al Hospital de San Ramón.

Para la atención de la emergencia, la Cruz Roja desplazó una unidad de rescate y dos ambulancias, una de soporte avanzado y otra de soporte básico, con personal especializado que trabaja en el sitio.

Las autoridades indicaron que la emergencia se mantiene en desarrollo, por lo que solicitaron a los conductores ceder el paso a los vehículos de emergencia y transitar con precaución por la zona.