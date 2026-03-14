Sucesos

Niña de 3 años muere atropellada tras colisión entre camiones en San Ramón

Accidente ocurrió frente al cementerio local; Cruz Roja atendió la emergencia

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Por Cristian Mora

Una niña de tres años falleció este sábado tras un accidente ocurrido en San Ramón de Alajuela, frente al cementerio local, confirmó la Cruz Roja Costarricense y Bomberos de Costa Rica.








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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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