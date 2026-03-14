Niña de 3 años muere atropellada tras colisión entre camiones en San Ramón

Una niña de tres años falleció este sábado tras un accidente ocurrido en San Ramón de Alajuela, frente al cementerio local, confirmó la Cruz Roja Costarricense y Bomberos de Costa Rica.
Una niña de tres años falleció este sábado tras un accidente ocurrido en San Ramón de Alajuela, frente al cementerio local, confirmó la Cruz Roja Costarricense y Bomberos de Costa Rica.
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