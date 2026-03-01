¿Necesita denunciar un presunto delito de forma confidencial? El OIJ habilitó este método en línea mediante la plataforma Crime Stoppers

El sistema está habilitado para dispositivos móviles y computadoras, lo que facilita realizar denuncias anónimas desde cualquier lugar.

Los costarricenses cuentan con una nueva herramienta digital para denunciar delitos de manera confidencial. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) presentó una nueva plataforma que permitirá a los ciudadanos realizar denuncias anónimas por Internet.

Se trata de una alianza con Crime Stoppers, una organización sin fines de lucro con presencia en 38 países y sede regional en Panamá, que promueve la denuncia ciudadana como mecanismo clave en la lucha contra la criminalidad.

El convenio, suscrito por la Corte Suprema de Justicia mediante el OIJ, marca la primera vez que Crime Stoppers establece una alianza de este tipo en Costa Rica.

¿Qué tipo de delitos se pueden denunciar?

La plataforma permite reportar de forma anónima incidentes relacionados con:

Comercio ilícito de bebidas alcohólicas.

Narcotráfico.

Lavado de dinero.

Trata de personas.

Tenencia de armas ilegales.

Homicidio y femicidio.

“La base de la investigación siempre es la información feaciente que podamos recibir, pues se va a volver en un insumo muy importante para robustecer las investigaciones que ya venimos realizando”, indicó Vladimir Muñoz, subdirector del OIJ.

¿Cómo hacer una denuncia anónima?

El proceso es sencillo y puede realizarse desde cualquier teléfono celular con acceso a internet:

Ingrese al sitio web www.tupista.org y seleccione la bandera de Costa Rica.

Al ingresar al sitio web, se visualizan las banderas de países que forman parte del convenio. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Elija el tipo de delito que desea reportar.

Una vez que selecciona la bandera de Costa Rica, aparecen los delitos que puede denunciar en la plataforma. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Complete el formulario con la información disponible.

Al seleccionar el delito que desea denunciar, debe rellenar los campos que aparecen con datos del sospechoso. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

En caso de que el usuario no esté seguro de cuál es el delito específico que debe denunciar, la plataforma brinda una opción para explicar en qué consiste cada categoría, permitiendo que el ciudadano seleccione la opción correcta con mayor precisión.

¿Qué sucede tras la denuncia?

Una vez enviada la información a través de la plataforma, el reporte es recibido por Crime Stoppers. La entidad actúa como canal intermediario y remite de forma segura y confidencial los datos al Centro de Información Confidencial (CICO) del OIJ.

El OIJ recalca que no tiene acceso a los datos de la fuente, únicamente al contenido relacionado con el hecho reportado. En el CICO, se analiza la denuncia y se distribuye a las oficinas correspondientes para su respectiva investigación.

Costa Rica se integra a red global

Con esta alianza, el país se integra formalmente a la red global de Crime Stoppers, una organización internacional que nació en Estados Unidos en 1976, con el fin de implementar canales de denuncias ciudadanas anónimas en todo el mundo y trabajar junto con las autoridades competentes de cada país, quienes son los receptores de los reportes recibidos a través del sitio web.

“La seguridad moderna se construye con información, y la mayor fuente legítima de información es la propia ciudadanía”, mencionó Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers para el Caribe, Bermudas y América Latina.

El acuerdo también contempla capacitaciones para funcionarios del CICO sobre el manejo del sistema y formación especializada en temas como tráfico de personas.

La plataforma ya se encuentra habilitada y las autoridades de seguridad reiteran que cualquier persona que posea información relevante puede aportar datos de forma segura y anónima.