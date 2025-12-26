Navidad dejó más de 3.000 emergencias atendidas por la Cruz Roja: este es el balance

La Cruz Roja mantuvo operativos especiales durante las celebraciones de Navidad en todo el país. (Imagen con fines ilustrativos)

La Cruz Roja Costarricense informó que durante los días 24 y 25 de diciembre brindó atención prehospitalaria a 3.019 incidentes en todo el país, como parte del operativo desplegado durante las celebraciones de Navidad.

De acuerdo con el reporte de la institución, 62 personas requirieron traslado en condición crítica a distintos centros médicos.

De esos casos, 23 correspondieron a accidentes de tránsito y 23 a emergencias médicas. Además, se atendieron 14 personas heridas por arma de fuego o arma blanca, así como dos casos por caídas.

Asimismo, el personal de la Cruz Roja abordó en la escena a 13 personas sin signos vitales. Estos casos se distribuyeron de la siguiente manera: una por accidente acuático, cinco por heridas con arma de fuego o arma blanca, tres por accidentes de tránsito, una por quemadura, una por otra causa relacionada con el hallazgo de un cuerpo y dos por traumas.

Ante este panorama, la Cruz Roja Costarricense hizo un llamado a la población a mantener conductas preventivas y responsables, especialmente durante las festividades, con el objetivo de reducir situaciones de riesgo que pongan en peligro la vida.