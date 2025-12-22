Fin de semana dejó más de 100 traslados a hospitales en condición delicada, según la Cruz Roja

Uno de los accidentes atendidos por la Cruz Roja durante este fin de semana ocurrió en la comunidad de San Luis de Guácimo de Limón.

Entre el viernes 19 y el domingo 21 de diciembre, la Cruz Roja Costarricense atendió más de un centenar de emergencias en todo el país, principalmente por accidentes de tránsito, incidentes acuáticos y agresiones, situaciones que dejaron personas con heridas de gravedad y víctimas mortales.

En total, 110 personas fueron trasladadas en condición delicada a centros médicos públicos y privados. De acuerdo con el reporte de la Benemérita, los accidentes de tránsito concentraron la mayor cantidad de atenciones, con 33 casos, que incluyeron 17 colisiones entre vehículos livianos, pesados y motocicletas, nueve vuelcos y siete atropellos.

Otro de los rubros con mayor demanda de atención fue el de las agresiones con armas de fuego y armas blancas, que sumaron nueve despachos durante el fin de semana.

“Durante este fin de semana, la Cruz Roja Costarricense atendió a 110 personas que tuvieron que ser trasladadas en condición delicada a diferentes centros hospitalarios en todo el país”, confirmó Ricardo Arias, vocero de la institución.

Fallecimientos en el sitio

Además de los heridos graves, la Cruz Roja reportó 20 personas fallecidas en el lugar de los hechos. De estos casos, 12 estuvieron relacionados con accidentes de tránsito: cinco personas murieron tras ser atropelladas, cuatro en colisiones y tres como consecuencia de vuelcos vehiculares.

Ante el incremento en la movilización de personas hacia zonas turísticas y de descanso durante la temporada, los socorristas reiteraron el llamado a extremar las medidas de prevención.

“Sabemos que muchas personas se desplazan largas distancias durante estas vacaciones. Por eso recordamos la importancia de conducir con precaución, revisar el estado mecánico del vehículo, utilizar siempre el cinturón de seguridad y respetar las leyes de tránsito. En caso de emergencia, debe llamar al 911”, señaló Arias.

Como punto de comparación, el fin de semana anterior la Cruz Roja informó sobre 84 traslados en condición delicada y 22 fallecimientos en el sitio producto de causas violentas.