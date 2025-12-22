Sucesos

Fin de semana dejó más de 100 traslados a hospitales en condición delicada, según la Cruz Roja

Ante el incremento en la movilización de personas hacia zonas turísticas y de descanso durante la temporada, la Cruz Roja reiteró el llamado a extremar las medidas de prevención.

Por Christian Montero
En la fotografía se ve la moto, al lado izquierdo y el automóvil al lado derecho.
Uno de los accidentes atendidos por la Cruz Roja durante este fin de semana ocurrió en la comunidad de San Luis de Guácimo de Limón. (Reiner Montero/Reiner Montero)







20 muertes violentas fin de semanaCruz Roja traslado 110 personas centros hospitalarios
