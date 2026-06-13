Narcotráfico

Tres hombres descontarán prisión preventiva por cultivo de 236 plantas de marihuana en Cartago

Cuatro hombres fueron aprehendidos en Cartago por las autoridades. Tres de los sospechosos cumplirán tres meses de prisión preventiva, mientras que un cuarto deberá firmar cada 15 días

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Por Arianna Villalobos Solís
En un operativo realizado en Jiménez de Cartago, autoridades de la PCD y otros cuerpos policiales decomisaron 236 plantas de aparente marihuana. (Imagen con fines ilustrativos) (Foto: Cortesía del MSP)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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