Tres hombres descontarán prisión preventiva por cultivo de 236 plantas de marihuana en Cartago

En un operativo realizado en Jiménez de Cartago, autoridades de la PCD y otros cuerpos policiales decomisaron 236 plantas de aparente marihuana. (Imagen con fines ilustrativos)

Cuatro hombres fueron detenidos en Jiménez de Cartago, como sospechosos de mantener un cultivo de aparente marihuana. Durante la intervención, las autoridades decomisaron 236 plantas que, según la investigación, formaban parte del sembradío localizado en la zona.

Según informó este sábado el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), los sospechosos fueron identificados con los apellidos Rivas, Campos, Rodríguez y Araya.

El hallazgo de la plantación se produjo durante un operativo conjunto en el que participaron la Fuerza Pública, el Grupo de Apoyo Operacional (GAO), la Policía de Control de Drogas (PCD) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC).

Autoridades decomisan 236 plantas de marihuana

Además de las plantas, cuyas alturas oscilaban entre los 28 centímetros y los 2,3 metros, los cuerpos policiales decomisaron un arma tipo carabina calibre 22 sin serie ni marca, un cargador con seis municiones, una caja con 28 proyectiles, insumos para el cultivo, fertilizantes, agroquímicos y diversa documentación.

Como parte de las medidas cautelares impuestas por las autoridades judiciales, tres de los sospechosos deberán cumplir tres meses de prisión preventiva, mientras que el cuarto involucrado tendrá que firmar cada 15 días.