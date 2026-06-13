Fuerza Pública detiene a dos hombres sospechosos de lanzar marihuana a estero en Puntarenas

Oficiales de la Fuerza Pública capturaron a dos sujetos, en Chacarita de Puntarenas, tras recuperar dos paquetes de marihuana lanzados al agua del estero.

Dos hombres identificados con los apellidos Monge, de 23 años, y Sánchez, de 21 años, fueron detenidos por la Fuerza Pública en Chacarita de Puntarenas luego de que, presuntamente, intentaran deshacerse de dos paquetes de marihuana, lanzándolos al estero de la localidad. Así lo informó este sábado el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

Según detalló la cartera, oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) realizaban recorridos preventivos en la comunidad de Fray Casiano, distrito de Chacarita, cuando lograron interceptar a dos sospechosos, quienes durante la persecución habrían intentado abandonar el cargamento de droga.

El incidente ocurrió cuando los policías observaron a dos hombres con una conducta sospechosa dentro de un vehículo. Al percatarse de la presencia de los oficiales, ambos emprendieron la huida.

Al llegar a un puente ubicado en San Luis, uno de los ocupantes descendió del automotor y lanzó dos paquetes al estero. En ese momento fue detenido por las autoridades, mientras que el conductor fue interceptado dentro del vehículo.

El decomiso consistió, según se detalló, en dos paquetes que contenían, en total, 1.625 gramos de marihuana. (MSP/Cortesía MSP)

Posteriormente, oficiales lograron recuperar los paquetes del agua y, en coordinación con la Fiscalía de Puntarenas, se delegaron las diligencias judiciales correspondientes a la Policía de Control de Drogas (PCD).

El decomiso consistió, según se detalló, en dos paquetes que contenían, en total, 1.625 gramos de marihuana.

De acuerdo con la entidad, Monge registra antecedentes judiciales por portación ilegal de arma, mientras que Sánchez no cuenta con antecedentes policiales. Ambos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.