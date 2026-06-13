Sucesos

Fuerza Pública detiene a dos hombres sospechosos de lanzar marihuana a estero en Puntarenas

De acuerdo con el MSP, uno de los sospechosos registraba antecedentes penales por portación ilegal de arma

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
Oficiales de la Fuerza Pública capturaron a dos sujetos, en Chacarita de Puntarenas, tras recuperar dos paquetes de marihuana lanzados al agua del estero. (Cortesía )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fuerza PúblicaDrogaEsteroPuntarenasGAO
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.