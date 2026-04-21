Operación Zeus: incautan en Quepos $125 millones en droga del colombiano ‘Iván Mordisco’

El cargamento de 3,7 toneladas de cocaína de alias Iván Mordisco fue interceptado en playa Guápil tras un operativo conjunto entre Costa Rica y Colombia.

Un total de 3,7 toneladas de cocaína, cargamento valorado en $125 millones, fue incautado en playa Guápil de Savegre, en Quepos. El cargamento, interceptado en el Pacífico sur de Costa Rica, pertenecía presuntamente a la estructura del colombiano “Iván Mordisco” y, en apariencia, tenía como destino final Estados Unidos.

Según confirmó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el decomiso se ejecutó bajo la operación Zeus, un esfuerzo conjunto entre los gobiernos de Colombia y Costa Rica.

Decomiso de droga de alias Iván Mordisco

La acción inició cuando un avión radar de la Policía de Colombia dio seguimiento a una embarcación sospechosa que, tras salir de territorio suramericano, fue interceptada en tierra costarricense por el Servicio Nacional de Guardacostas.

“Esta operación permite que un avión radar de la policía colombiana patrulle nuestras aguas y haga seguimiento a estos movimientos a través de las rutas detectadas. Hay resultados a la vista ya dentro del territorio costarricense y dentro del territorio colombiano contra estas estructuras dedicadas al tráfico internacional de cocaína”, indicó el ministerio de Seguridad, Mario Zamora.

La labor de inteligencia y seguimiento contó con el apoyo de la DEA y el Comando Sur de los Estados Unidos. Durante el operativo, las autoridades detuvieron a seis personas y decomisaron, además de la droga, dos embarcaciones.

¿Quién es ‘Iván Mordisco’?

De acuerdo con el portal especializado InSight Crime, Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, es uno de los comandantes más relevantes de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Actualmente, lidera la mayor facción disidente: el Estado Mayor Central (EMC).

Antes de la firma del acuerdo de paz de 2016, Vera Fernández fue comandante del Frente Primero “Armando Ríos”. En junio de ese año, fue el primer mando en abandonar el proceso de paz, lo que consolidó su influencia entre otros grupos disidentes.

Un avión radar de Colombia dio seguimiento al cargamento de la droga. (MSP/Captura de pantalla)

Para 2022, Mordisco asumió el mando absoluto del EMC. Sus frentes operan en departamentos clave como Guaviare, Meta, Caquetá, Putumayo y Nariño, entre otros. Además, según precisó el portal, han establecido una presencia estratégica en Venezuela, cerca de la frontera con Colombia.

Reportes de inteligencia indican que, desde 2024, el gobierno colombiano ha intensificado la ofensiva con al menos cuatro bombardeos dirigidos a sus anillos de seguridad.

“El 26 de marzo de 2026, las fuerzas militares lanzaron un bombardeo en una zona rural del departamento de Vaupés, en el que murieron seis disidentes, entre ellos, presuntamente, alias “Lorena”, pareja sentimental de Iván Mordisco. Si bien se creyó que Mordisco había muerto, las autoridades colombianas confirmaron que este logró escapar, aunque presuntamente resultó herido", explica Insight Crime.