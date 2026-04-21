Narcotráfico

Operación Zeus: incautan en Quepos $125 millones en droga del colombiano ‘Iván Mordisco’

Las autoridades interceptaron 3,7 toneladas de cocaína en Quepos ligadas al disidente de las FARC, “Iván Mordisco”.

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Por Yucsiany Salazar
El cargamento de 3,7 toneladas de cocaína de alias Iván Mordisco fue interceptado en playa Guápil tras un operativo conjunto entre Costa Rica y Colombia.
El cargamento de 3,7 toneladas de cocaína de alias Iván Mordisco fue interceptado en playa Guápil tras un operativo conjunto entre Costa Rica y Colombia. (MSP/Captura de pantalla)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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