Fallido trasiego de 1.900 kilos de cocaína manda nueve años a la cárcel a cinco extranjeros

El fallido intento de trasegar 1.918 kilos de cocaína derivó en que este miércoles el Tribunal de Juicio de Limón condenara a nueve años de cárcel a cinco extranjeros, cuatro colombianos y un panameño, al señalarlos responsables del delito de tráfico internacional de drogas. La sentencia se emitió a las 8 a. m. en una sala de los Tribunales de Limón y bajo estrictas medidas de seguridad.

Los sentenciados fueron identificados como Juan Toro Upegui de, 30 años; Edier Pineda Hernández, de 29; Merquin Padilla Moreno, de 56; Virgilio Serrano Silgado, de 52; todos de nacionalidad colombiana y el panameño, Miguel Santizo Delgado, de 52. Los jueces que integraron el tribunal dispusieron que mientras la condena adquiere firmeza, los implicados deberán pasar seis meses en prisión preventiva.

El hecho que se juzgó se desarrolló entre los días 12 y 13 de diciembre del 2020, cuando oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) del Ministerio de Seguridad Pública recibieron una alerta internacional de que una patrullera del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá (Senan), perseguía en aguas del mar Caribe una lancha rápida, la cual estaba próxima a ingresar a aguas territoriales costarricenses. Con la ayuda de una aeronave de la Guardia Costera de Estados Unidos se le dio seguimiento a la embarcación y cuando se encontraba a 18 kilómetros de la desembocadura de un río en playa Westfalia, fue capturada por una patrullera del SNG y se detuvo a los cinco ocupantes.

Los detenidos y la embarcación, que no tenía nombre, ni matrícula, fueron llevados hasta el muelle de Portete, donde se procedió a la revisión del navío. Ahí se determinó que transportaba 2.557 paquetes con un peso aproximado de un kilo cada uno, pero de ellos solamente 1.918 eran de cocaína. Los restantes eran de otro producto, que no fue determinado, según la acusación presentada por la Fiscalía Adjunta de Limón. Según determinaron las autoridades la droga procedía de un lugar no precisado de Colombia y tenía como destino final el mercado de Estados Unidos.