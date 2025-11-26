Estos son los siete ‘Leones’ de alias Shaggy que busca el OIJ

Estas son las imágenes divulgadas por el OIJ de los siete sujetos en fuga y que estarían ligados a la banda de Shaggy.

Un día después de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía golpearan a la banda de Michael Ricardo Quesada Meléndez, alias Shaggy, las autoridades hicieron públicas las imágenes de los siete presuntos miembros de la organización delictiva que permanecen en fuga.

Shaggy estaba en su vivienda al momento en que agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) irrumpieron en su vivienda. Pese a que el presunto líder criminal tenía consigo un fusil AK-47 y dos pistolas 9 mm no las usó.

Las autoridades ubicaron en la vivienda de Quesada Meléndez una gran cantidad de pares de tenis de marcas finas como por ejemplo Gucci, uno de esos estilos de zapatilla puede costar hasta $1.000 (unos ¢500.000), así como un bolso y varias gorras de esa y otras marcas costosas.

Los siete hombres buscados por el OIJ forman parte de una investigación a cargo de la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada (OECDO), que este martes desplegó 31 allanamientos (la mayoría en la ciudadela León XIII en Tibás), para desarticular a la estructura delictiva que se reagrupó en 2021 tras la caída de Dennis Iván Cabrera Espinoza, alias Manzanita, sentenciado el año pasado a 40 años de cárcel por narcotráfico y lavado de activos.

Los investigados cumplen diversos roles dentro de la organización criminal, desde venta de drogas hasta labores más violentas. Pese a que sus casas fueron allanadas, los sujetos no estaban al momento del ingreso de las autoridades.

Las siguientes son las imágenes de los requeridos por la justicia a quienes puede denunciar mediante el Centro de Información Confidencial (CICO) del OIJ, al número 800-8000-645 o mediante mensaje al WhatsApp: 8800-0645.

Eduardo William Martínez Madrigal, presunto miembro de la banda de alias Shaggy, radicada en León XIII, Tibás. (Foto: cortesía OIJ/Foto: cortesía OIJ)

Óscar David Román Ovares, presunto miembro de la banda de alias Shaggy, radicada en León XIII, Tibás. (Foto: cortesía OIJ/Foto: cortesía OIJ)

Steven Daniel Salazar Solís, presunto miembro de la banda de alias Shaggy, radicada en León XIII, Tibás. (Foto: cortesía OIJ/Foto: cortesía OIJ)

Ángel Daniel Araya Soto, presunto miembro de la banda de alias Shaggy, radicada en León XIII, Tibás. (Foto: cortesía OIJ/Foto: cortesía OIJ)

Luis David Treminio Gómez, presunto miembro de la banda de alias Shaggy, radicada en León XIII, Tibás. (Foto: cortesía OIJ/Foto: cortesía OIJ)

Natan Joel Jara Salas, presunto miembro de la banda de alias Shaggy, radicada en León XIII, Tibás. (Foto: cortesía OIJ/Foto: cortesía OIJ)