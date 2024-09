Cocaína que zarpa hacia Europa se carga dentro de terminal de Moín, asevera exministro Gustavo Mata

Gustavo Mata, ministro de Seguridad 2015-2018, asegura que parte de la cocaína que se exporta desde Costa Rica hacia Europa y Estados Unidos es cargada en los contenedores dentro del puerto de APM Terminals, en Moín, Limón.

“O sea, pasa toda la seguridad externa y es dentro del mismo predio donde contaminan a los contenedores. Entonces, la misma seguridad del predio es la que está introduciendo la cocaína. Mario Zamora (actual jerarca de Seguridad) sale, como gran gracia, diciendo que la política de Costa Rica Segura Plus está dando resultados y yo no sé adónde. Ni en Costa Rica, ni en ningún lugar del mundo está dando ningún resultado”, dijo Mata este martes, al concluir una reunión de la Comisión de Seguridad del Colegio de Abogados.

Este grupo, integrado por exministros de Seguridad, exjefes del Organismo de Investigación Judicial y exjefes policiales, se reunió para analizar la reciente publicación del diario estadounidense The New York Times, en la que se señala a Costa Rica como uno de los principales puntos de tránsito de droga desde Suramérica hacia Estados Unidos y Europa.

Según ese medio, las exuberantes selvas tropicales de nuestro país, especialmente las del Caribe, están infiltradas por carteles del narco que trazan rutas de tráfico que les permitan evadir a las autoridades.

Mata sostiene que parte de este problema se deriva de los débiles controles en los puertos, como en la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), administrada por un operador holandés. Añade que de poco sirve el anuncio del gobierno de Rodrigo Chaves sobre la instalación de más escáneres, ya que dichos dispositivos son insuficientes para frenar el tráfico de drogas.

Por ejemplo, desde que se instaló el escáner en la TCM en julio del año pasado, al menos dos toneladas de cocaína lograron evadir el control electrónico y llegaron hasta Países Bajos, Francia, España e Israel.

En abril pasado, se reveló que un funcionario de la terminal, alegando fallas en los sistemas de refrigeración del puerto, trasladaba los contenedores a puntos ciegos de las cámaras de vigilancia. Con ayuda de otras personas, vulneraba los sellos de seguridad del contenedor para contaminar las cargas lícitas con cocaína.

Este martes, también se informóde que un contenedor con cocaína camuflada en harina de yuca logró pasar la revisión del escáner. Posteriormente, fue un perro especializado el que detectó el alijo, cuando el contenedor ya se encontraba en la fila para embarcarse hacia Amberes, Bélgica.

La Nación solicitó una reacción a la empresa operadora del puerto sobre estos señalamientos y está a la espera de una respuesta.

Gustavo Mata, exministro de Seguridad, criticó la falta de controles dentro de la Terminal de Contenedores de Moín, que impidan la salida de contenedores con cocaína a Europa y Estados Unidos.

País sin aviones ni barcos para combate al narco

El exjerarca de Seguridad también recordó que el Servicio de Vigilancia Aérea, del Ministerio de Seguridad Pública, cuenta con solo un avión disponible para colaborar con el programa de Patrullaje Conjunto del Gobierno de los Estados Unidos.

Sin proporcionar datos exactos, agregó que la situación no es muy diferente en el Servicio Nacional de Guardacostas, donde no hay suficientes lanchas operativas, ya que algunas están varadas u obsoletas. Además, criticó que ya no esté en funcionamiento un radar en Liberia, que permitía rastrear aeronaves sospechosas.

“Dicho esto, se nota un deterioro estructural en la seguridad del Estado. ¿Gracias a quién? Gracias al presidente Chaves y gracias a Mario Zamora”, señaló el exministro.

Por el contrario, el ministro Zamora defendió este martes los resultados de la Operación Soberanía (los escáneres que operan en la TCM). Aseguró que, desde que comenzó a funcionar el primer dispositivo, se han incautado de 7 toneladas de cocaína.

