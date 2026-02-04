Celso Gamboa se despedirá de sus hijos menores de edad en tribunales

De cumplirse el plazo máximo de dos meses que estableció el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José (TASP-SJ), para ejecutar su extradición, el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez estará a las órdenes del gobierno estadounidense el 21 de abril, cuando cumpla 50 años.

Sería 10 meses después de que aquel país lo requiriera, el 23 de junio del año pasado, por delitos de tráfico de drogas.

Antes de ser trasladado en un avión del gobierno norteamericano, Gamboa Sánchez, en una sesión privada y sin más presencia que las madres de sus hijos menores de edad (un adolescente y un niño de nueve años), podrá despedirse de ellos.

Según explicó su abogado defensor, Michael Castillo, no los abraza desde hace poco más de ocho meses, cuando fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Escazú.

La resolución del TASP-SJ indica que la despedida debe hacerse "totalmente privada, ni siquiera los abogados podrán estar presentes" puntualizó el litigante.

Castillo mencionó que existe una excepción por temas de seguridad, en la que dicha despedida podría celebrarse mediante videoconferencia, pero confía en que, por aplicación del principio de humanidad, sea de manera presencial.

Traslado en avión privado

Según informó el abogado, los personeros de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), se comprometieron a que el traslado se hará en un vuelo privado. La DEA gestionará con Migración los permisos correspondientes, ya que dentro de las medidas cautelares que tiene Gamboa figura el impedimento de salida del país.

“Una vez que se formalicen, ellos se van”, dijo Castillo.

Los extraditados viajarán con la indumentaria que tienen en Costa Rica. Los formalismos del país requirente, como el uso del traje naranja característico del sistema penitenciario estadounidense, se gestionarán una vez que lleguen a territorio norteamericano.

El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que la DEA enviará su propio avión para este tipo de traslados, aunque desconoce si lo harán de manera individual o conjunta para Gamboa y Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”.

“De lo poco que he conversado con agentes de la DEA me han manifestado que mandan su propio avión. En el caso de don Celso ya no existe ningún obstáculo procesal”, indicó Díaz.

Criterios de oportunidad

En el caso de alias Pecho de Rata, el fiscal general adelantó que, de manera inmediata, solicitarán criterios de oportunidad para todos los casos pendientes que tiene en Costa Rica, tal como hicieron con el exministro de Seguridad.

“Para los casos que estén ya judicializados y también los que no estén, vamos a solicitar la aplicación de criterios de oportunidad, pero eso sí nos tomaría un poquito más de tiempo, porque tienen que ser conocidos por los tribunales de justicia y aprobados por ellos”, explicó Díaz.

Destino incierto

Michael Castillo reconoció que desconoce el trámite que se seguirá para las visitas familiares una vez que Gamboa esté en Estados Unidos. Aunque lo están juzgando en Texas, a nivel del sistema penitenciario norteamericano pueden ubicarlo en cualquier centro penal del país.

“Va a depender mucho del centro donde se ubique. Todos tienen un protocolo de seguridad diferente, donde algunos pueden permitir visitas de familiares; en otros casos, solamente puede ser asistido por la defensa técnica que le esté llevando el caso”, advirtió el abogado.