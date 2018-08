–Miles de jóvenes no tienen acceso a la educación universitaria. Cuando van en edad más avanzada y ven que les faltan dos o tres años para terminar el colegio, se retiran pensando que sacar el bachillerato no les va a ayudar porque no van a tener acceso a más estudios y tampoco a un empleo digno. Entonces se deben garantizar las coberturas y calidad educativa también en la educación superior, para que esos miles de jóvenes no pierdan nunca sus sueños y esperanzas.