13 integrantes de Los Papis quedaron presos por narcotráfico

Hubo lamentaciones este jueves por la tarde en la sala de juicio donde 13 personas fueron sentenciadas por narcotráfico.

Trece de los integrantes de una banda conocida como Los Papis, que operaba en Pérez Zeledón, San José y Buenos Aires de Puntarenas, fueron sentenciados este jueves por venta de marihuana y cocaína.

El Tribunal Penal de la zona impuso penas que oscilan entre los ocho y los 10 años y seis meses de prisión contra los imputados de apellidos: Arguedas Leitón, Ulloa Gamboa, Cordero Arias, Zúñiga Méndez, Berrocal Guerrero, Moya Ferreto, Solís Chavarría, Salazar Martínez, Salazar Elizondo, Fonseca Solís, Alvarado Ruiz, Rojas Gómez y Amador Duarte, según confirmó la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada.

El Ministerio Público precisó que, durante el juicio, solo dos permanecieron en prisión preventiva; empero, a solicitud del fiscal, la medida se amplió a todos los sentenciados, mientras la condena adquiere firmeza.

El único que no fue enjuiciado fue el presunto cabecilla de Los Papis, de apellidos Arce Chaves, quien fue asesinado días antes de que empezara el juicio.

Cuando se anunció el arranque de la fase final del caso, en mayo del año pasado, la Fiscalía sostuvo que la organización delictiva se dedicaba a la posesión, almacenamiento, preparación, distribución y transporte de drogas. Además, realizaba cobros violentos de dinero y robaba estupefacientes a otros grupos involucrados en el narcotráfico.

Datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indican que la operación generaba ingresos de aproximadamente ¢20 millones por semana, lo que se traduce en cerca de ¢1.040 millones al año.

Queda pendiente otro juicio contra nueve personas más, también vinculadas con esta misma organización criminal.