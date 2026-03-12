Narcotráfico

13 integrantes de Los Papis quedaron presos por narcotráfico

Organización percibía ingresos de ¢20 millones por semana por venta de drogas

Por Vanessa Loaiza N.
lectura del por tanto del juicio que se sigue en el caso conocido como “Los Papis”, por delitos de infracción a la Ley de Psicotrópicos.
Hubo lamentaciones este jueves por la tarde en la sala de juicio donde 13 personas fueron sentenciadas por narcotráfico. (JOHN DURAN/John Durán)







