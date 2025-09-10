Narcofamilia lideraba violenta estructura criminal en Copán

Dos hermanos de apellidos Castro Pérez fueron detenidos durante operativo policial en Copán.

Una familia en Copán, en Montecillos de Alajuela, lideraba una violenta estructura criminal, en apariencia, dedicada a la venta de drogas en la zona. Así lo confirmó el Ministerio de Seguridad la mañana de este miércoles, luego de orquestar cuatro allanamientos para dar con los presuntos integrantes.

Tras la intervención de cuatro viviendas, oficiales de Seguridad detuvieron a seis sospechosos, entre ellos, dos hermanos de apellidos Castro Pérez.

Una tercera persona, identificada con los mismo apellidos, se encuentra en prisión preventiva desde hace seis meses por un caso de violencia intrafamiliar.

Las cuatro personas restantes permanecen sin identificar.

Oficiales decomisaron al menos 621 dosis de crack a presunta narcofamilia que operaba en Copán (Ministerio de Seguridad/Cortesía)

El grupo, de acuerdo con Seguridad, amedrentaba a personas ajenas al lugar e infundía temor incluso dentro de la propia comunidad, mediante constantes enfrentamientos armados para tomar control del territorio.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron 5 dosis y 1,8 gramos de marihuana, 97 trozos grandes de crack, 621 dosis de esa misma sustancia y ¢714.000 en efectivo.

Además, hallaron un revolver calibre 38, cargadores y municiones 40 mm, 38 mm y 9 mm, así como 12 municiones no letales.