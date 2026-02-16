Murió joven de 21 años en enfrentamiento armado con la Fuerza Pública en Alajuelita

Agentes de la Fuerza Pública de Costa Rica mantienen operativos en Cerro Bonito, Alajuelita, tras un enfrentamiento que dejó una persona fallecida (imagen al fondo).

Un hombre de 21 años falleció la tarde de este domingo 15 de febrero durante un enfrentamiento armado con la Fuerza Pública en el barrio Cerro Bonito, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió específicamente en el sector conocido como Las Gradas, donde las autoridades mantenían presencia operativa.

La víctima fue identificada con el apellido Fajardo de 21 años, quien murió en el sitio producto del intercambio de disparos, de acuerdo con el reporte preliminar.

Tras el enfrentamiento, varios sujetos huyeron hacia el sector de La Chanchera, lo que motivó un despliegue policial en la zona para dar con su paradero.

Las autoridades mantienen operativos de control y vigilancia en puntos estratégicos del distrito.

Según información policial, el incidente se enmarca en intentos de toma territorial en Cerro Bonito por parte de presuntos integrantes de una estructura criminal vinculada a un sujeto de apellido Sandí, conocido con el alias de “Churro”.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial, este grupo figura entre los que generan mayor violencia en el sur de la capital.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho, identificar a los participantes y determinar responsabilidades. La Fuerza Pública de Costa Rica mantiene presencia reforzada en el sector.