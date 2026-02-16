Sucesos

Murió joven de 21 años en enfrentamiento armado con la Fuerza Pública en Alajuelita

Joven murió en enfrentamiento armado con la Fuerza Pública en Cerro Bonito de Alajuelita, en medio de disputas por control territorial

Por Juan Fernando Lara Salas
Agentes de la Fuerza Pública de Costa Rica mantienen operativos en Cerro Bonito, Alajuelita, tras un enfrentamiento que dejó una persona fallecida (imagen al fondo).
Agentes de la Fuerza Pública de Costa Rica mantienen operativos en Cerro Bonito, Alajuelita, tras un enfrentamiento que dejó una persona fallecida (imagen al fondo). (Fuentes pol/Cortesía)







Homicidio AlajuelitaCerro BonitoEnfrentamiento Fuerza PúblicaViolencia sur de San JoséAlias Churro
