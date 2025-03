Mujer que se extravió en Santa Ana apareció en Cóbano, Puntarenas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la mañana de este martes que Yesenia Zúñiga Obando, de 51 años, quien desapareció el pasado 8 de marzo, luego de hacer un retiro del dinero del Banco de Costa Rica en Multiplaza Escazú apareció en Puntarenas.

“Informamos que la señora Yessenia Zúñiga Obando, fue ubicada en el sector de Cóbano y se encuentra bien”, informó la Policía Judicial.

El OIJ reportó a Yesenia Zúñiga Obando como desaparecida. (Cort/OIJ)

El domingo anterior el OIJ solicitó que se publicara la fotografía de Yesenia debido a que familiares interpusieron una denuncia por desaparición. Ella salió de su casa en Santa Ana rumbo a Multiplaza Escazú para retirar dinero en una sucursal del Banco de Costa Rica, con el fin de pagar un vehículo que había comprado recientemente, pero no volvió a su vivienda.

Durante el domingo y parte de este lunes allegados la buscaron en sitios donde ella había sido vista por última vez. Por ello, acudieron a establecimientos donde habían cámaras de seguridad.

LEA MÁS: Familiares de mujer desaparecida en Santa Ana ya vieron cámaras de seguridad: Esto es lo que observaron

“En las cámaras se ve que ella entró y estuvo ahí. Luego salió. Llegó al centro de Santa Ana, donde había unos chinamos (...) entró a esos chinamos y, desde ese momento, se perdió su rastro. No se sabe si tomó algún bus o si alguien la seguía”, relató Marta Obando, madre de Yesenia, a La Nación.

Así mismo su hermana, Patricia Zúñiga, confirmó a este medio que el monto retirado para pagar el vehículo asciende a ¢2 millones.

“Lo único que le dijo a mi sobrina fue que iba al banco a retirar plata para pagar el saldo del carro que compraron. Eso fue lo último. Mi sobrina me avisó como a las 8 p. m. del sábado y me dijo: ‘Mami está desaparecida. Desde las 10 a. m. salió a hacer las vueltas porque en el cajero no podía sacar tanta cantidad de dinero’”, comentó.

Afortunadamente fue ubicada en buenas condiciones este martes. Por el momento las autoridades judiciales no han ampliado detalles.