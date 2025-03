Familiares de mujer desaparecida en Santa Ana ya vieron cámaras de seguridad: Esto es lo que observaron

Marta Obando lleva dos días sin respuestas sobre su hija Yesenia Zúñiga Obando, de 51 años, quien desapareció el pasado 8 de marzo. Ese día, Yesenia salió de su casa en Santa Ana rumbo a Multiplaza Escazú para retirar dinero del Banco de Costa Rica con el fin de pagar un vehículo que había comprado recientemente.

Durante este tiempo, su familia ha recorrido distintos lugares en su búsqueda. La madre confirmó que ya han revisado cámaras de seguridad, donde se observa a Yesenia ingresando al banco, retirando el dinero y trasladándose a Santa Ana.

Familiares de Yesenia Zúñiga Obando han recorrido distintos puntos en su búsqueda, luego de que desapareciera el pasado 8 de marzo tras retirar dinero en el Banco de Costa Rica, en Multiplaza Escazú. (Cortesía para La Nación/Yesenia Zúñiga Obando)

“En las cámaras se ve que ella entró y estuvo ahí. Luego salió. Llegó al centro de Santa Ana, donde había unos chinamos (...) entró a esos chinamos y, desde ese momento, se perdió su rastro. No se sabe si tomó algún bus o si alguien la seguía”, relató Obando.

“No dejaba a los hijos solos”

Obando aseguró que toda la familia está preocupada y considera extraña la desaparición, ya que su hija siempre se aseguraba de dejar a buen resguardo a sus hijos, de 15 y 20 años, antes de salir.

“No dejaba a los hijos solos cuando salía”, afirmó.

“Ella ha sido una mamá que se ha sudado el lomo por sus hijos. Siempre ha trabajado por ellos. Ahora están destrozados”, añadió.

Antes de salir de su casa, el esposo de Yesenia le pidió que lo esperara para acompañarla a hacer los trámites, pero ella decidió adelantarse.

Retiro ascendió a ¢2 millones

Patricia Zúñiga, hermana de Yesenia, confirmó a La Nación que el monto retirado para pagar el vehículo asciende a ¢2 millones.

“Lo único que le dijo a mi sobrina fue que iba al banco a retirar plata para pagar el saldo del carro que compraron. Eso fue lo último. Mi sobrina me avisó como a las 8 p. m. del sábado y me dijo: ‘Mami está desaparecida. Desde las 10 a. m. salió a hacer las vueltas porque en el cajero no podía sacar tanta cantidad de dinero’”, comentó.

Yesenia salió de su casa en Santa Ana la mañana del sábado y se dirigió al Banco de Costa Rica en Multiplaza Escazú.

Las cámaras de seguridad captaron a Yesenia Zúñiga dentro del Banco de Costa Rica y en el centro de Santa Ana, pero luego se perdió su rastro. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

“Mi cuñado la llamó y le preguntó si quería que la recogiera en el banco. Ella le respondió que no y, después de eso, no tuvieron más contacto. Luego, él fue a buscarla, pero no la encontró”, agregó Patricia.

Afirmó que, alrededor de las 3 p. m., Yesenia tuvo su última conexión en WhatsApp. En ese momento, le respondió a una vecina que le haría un Sinpe con el dinero de una rifa.

“Una bomba de hielo”

Su madre describió la desaparición como “una bomba de hielo” para la familia. Afirmó que Yesenia había tenido problemas de salud recientemente y que han consultado en hospitales y en la Morgue Judicial, pero no han recibido ninguna información sobre ella.

“Puede ser que haya perdido los papeles y no esté identificada (...) porque sí ha estado malita de salud”, expresó.

Cualquier información sobre el paradero de Yesenia Zúñiga Obando puede reportarse al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.