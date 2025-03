Mujer que intentó estrangular a su hija es condenada a 25 años de cárcel

Una mujer que intentó estrangular a su hija, y la abandonó inconsciente en una cama al pensar que la había matado, fue condenada a 25 años de cárcel, la mañana de este lunes en el Tribunal Penal de Cartago.

El crimen ocurrió el 14 de agosto del 2019, en San Juan de La Unión, donde la imputada de 33 años, Vivian Cortinez Aguilar, vivía con la víctima de 7 años, su bebé y su pareja, un hombre investigado en otra causa por presunto abuso sexual contra la misma niña.

Los jueces determinaron que Cortinez era culpable por tentativa de homicidio calificado, al presionar a su hija por el cuello con la intención de matarla, a pesar de que ella le suplicaba que la soltara. La menor quedó con una pérdida de tono muscular, falta de oxígeno y sangrado en los ojos. El propio defensor de Cortinez, Erick Núñez, no negó que existiera tal agresión, pero argumentó que solo se trató de un delito de lesiones.

La jueza Alejandra Rojas Calvo dijo a la imputada que “no es de recibo que haya querido lesionar, hay un dictamen médico legal en que es claro que puso la vida en riesgo, mediante la acción que usted realizó en contra de su hija, de forma tal que tampoco se observa ante la acción que ud realiza que hubiese algún tipo de intención de únicamente lesionarla”.

LEA MÁS: Mujer llevaba a su hija a un búnker a comprar droga y quiso estrangularla cuando tenía siete años, afirma Fiscalía

Rojas agregó que Cortinez, en sus declaraciones durante el juicio, no dio ninguna explicación de sus actos, y mantuvo una actitud agresiva ante el Tribunal. Incluso, se había ordenado su rebeldía por ausentarse de una de las audiencias.

La niña, por su parte, relató que cuando su madre la apretaba del cuello, ella imploraba “mami, te amo, ¿por qué me haces esto?”. El Tribunal concluyó que no había razones para desacreditar esta versión, pues no había ninguna motivación de la víctima para mentir.

La condena es tres años menor a la solicitada el viernes por el fiscal Jorge Meckbell Guillén, quien en sus conclusiones expuso que Cortinez sacaba a la menor de edad de la escuela para llevarla a un búnker a comprar cocaína y marihuana, que la mujer consumía con su pareja sentimental. Tras ser arrestada, los dos hijos quedaron a cargo de su abuela materna.