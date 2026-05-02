Sucesos

Mujer muere y otra resulta herida en ataque armado en Hatillo 8

OIJ también investiga una balacera que dejó a un joven de 18 años herido en Tibás

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Por Natalia Vargas
La mujer fallecida recibió al menos tres disparos, uno de ellos en la cabeza. (Imagen con fines ilustrativos) (Rafael Pacheco Granados)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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