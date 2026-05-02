Mujer muere y otra resulta herida en ataque armado en Hatillo 8

La mujer fallecida recibió al menos tres disparos, uno de ellos en la cabeza. (Imagen con fines ilustrativos)

Una mujer de 47 años fue asesinada y otra resultó herida durante un ataque armado, en una alameda de Hatillo 8, en San José, la tarde de este viernes 1.° de mayo.

En un reporte preliminar, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a la víctima mortal con el apellido Jiménez, mientras que la herida es de apellido Prendas.

Ambas estaban juntas en vía pública, a eso de las 4 p. m., cuando, en apariencia, dos hombres a bordo de una motocicleta las abordaron y dispararon sin mediar palabra.

Jiménez murió en el sitio tras recibir disparos en la cabeza, espalda y cadera. Prendas por su parte, recibió un balazo en su pierna derecha.

El caso permanece en investigación.

Herido en Tibás

Además de este ataque armado, a eso de las 5:11 p. m. del viernes, agentes del OIJ atendieron otra balacera, pero esta vez en Tibás.

Preliminarmente, se sabe que un joven de 18 años, de apellido Salazar, resultó herido cuando estaba en las afueras de su casa. Se presume que fue abordado por dos gatilleros que viajaban en una motocicleta.

Los sujetos comenzaron a disparar contra el inmueble y algunas balas alcanzaron al muchacho, quien fue trasladado al Hospital México para recibir atención médica.

La Policía Judicial confirmó que este caso también está en investigación para esclarecer los hechos y dar con los sospechosos de perpetrar el ataque.