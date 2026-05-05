Sucesos

Mujer muere tras choque con camión que transportaba toro en San Carlos

Hechos ocurrieron la tarde de este lunes. La víctima, de 30 años, falleció tras ingresar al hospital

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Por Sebastián Sánchez
Un automóvil chocó contra camión en San Carlos. Una mujer murió en el hospital.
Un automóvil chocó contra este camión en San Carlos. Producto de la colisión, una mujer falleció. (Edgar Chinchilla/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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