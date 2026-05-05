Mujer muere tras choque con camión que transportaba toro en San Carlos

Un automóvil chocó contra este camión en San Carlos. Producto de la colisión, una mujer falleció.

Una mujer de apellidos Arce Valerio, de 30 años, murió tras sufrir un accidente de tránsito la tarde de este lunes en La Unión de Venecia, en San Carlos.

El hecho se registró alrededor de las 5 p.m., cuando colisionaron un automóvil y un camión de carga liviana, el cual transportaba un toro.

A raíz del impacto, el camión se volcó sobre la vía. Pese a lo aparatoso del accidente, los dos ocupantes del camión resultaron ilesos.

En el caso de los ocupantes del automóvil, la Cruz Roja trasladó a tres personas a un centro médico: una en condición crítica (roja), una en condición urgente (amarilla) y otra en condición estable (verde).

Horas después del traslado, se confirmó el fallecimiento de Arce que había sido ingresada.

Al momento del accidente, las condiciones climáticas eran adversas, con lluvia, lo que dejó la carretera mojada y resbalosa, un factor que pudo incidir en la colisión.

Las autoridades mantienen el llamado a extremar precauciones al conducir en la zona durante lluvias.