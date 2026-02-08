Mujer muere atropellada al agacharse para recoger celular

El vehículo golpeó a la joven cuando se agachó a recoger su celular. (Imagen con fines ilustrativos)

Una mujer de 35 años fue la víctima mortal de un atropello ocurrido, la noche de este sábado, en Santiago de Puriscal, sobre la avenida central de esa ciudad, cuando se agachó a recoger su teléfono celular.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) precisó que la joven, identificada con el apellido Madrigal, estaba a la orilla de la calle, a metros del parque del Agricultor, cuando se le cayó el celular.

Al agacharse para recogerlo, perdió el equilibrio y en ese momento fue impactada por un vehículo que transitaba por la zona.

La Cruz Roja Costarricense atendió la escena a las 12:08 a. m. y los socorristas confirmaron que la mujer ya estaba fallecida.

La Policía Judicial puso en marcha una investigación, a cargo de la delegación de Puriscal, para esclarecer las circunstancias del deceso.