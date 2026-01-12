Sucesos

Mujer gana millonaria demanda al Estado por pasar 16 meses en prisión y luego quedar absuelta

En el 2018 fue condenada por delitos sexuales contra menor de edad, pero en el 2020 un Tribunal de Apelación ordenó su libertad

Por Yeryis Salas
La mujer relató que enfrentó situaciones traumatizantes en la cárcel Vilma Curling.







Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

